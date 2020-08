De populaire videoapp TikTok dreigt naar de rechter te stappen vanwege het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de app in de huidige vorm te verbieden in de VS. "We zullen alle beschikbare middelen gebruiken om ervoor te zorgen dat ons bedrijf en onze gebruikers eerlijk worden behandeld", aldus TikTok in een blogpost.

Trump heeft in de nacht van donderdag of vrijdag een decreet ondertekend dat Amerikaanse transacties met de moederbedrijven van de populaire videoapp TikTok en de chatapp WeChat binnen 45 dagen verbiedt. Dit zou betekenen dat de twee apps in de huidige vorm niet aangeboden kunnen worden in de Amerikaanse appwinkels van Google en Apple.

Trump vreest dat de apps informatie van Amerikaanse gebruikers deelt met China, waar TikToks moederbedrijf ByteDance gevestigd is. Maar TikTok schrijft dat deze beweringen in het decreet niet worden onderbouwd. "We hebben duidelijk gemaakt dat TikTok nooit gebruikersgegevens heeft gedeeld met de Chinese overheid, noch inhoud heeft gecensureerd op haar verzoek."

TikTok zegt geschokt te zijn dat het decreet "zonder enige vorm van proces" is uitgevaardigd nadat de app een jaar lang geprobeerd zou hebben om "de zorgen van de Amerikaanse regering over de app weg te nemen". Ook is TikTok verbaasd dat Trump deze stap zet nu het bedrijf met onder meer Microsoft in gesprek is over een overname van de Amerikaanse tak van het bedrijf.

'Een gevaarlijk precedent voor vrijheid van meningsuiting'

Volgens TikTok schept Trump hiermee een gevaarlijk precedent dat de vrijheid van meningsuiting en de open markt aantast. "We zullen alle beschikbare middelen gebruiken om ervoor te zorgen dat de rechtsstaat niet wordt geschonden en dat ons bedrijf en onze gebruikers eerlijk worden behandeld. Als de regering daar niet voor zorgt, dan doen de Amerikaanse rechtbanken dat wel."

TikTok is erg populair in de Verenigde Staten. De videoapp heeft daar zo'n 80 miljoen maandelijks actieve gebruikers. TikTok kondigde een aantal weken geleden nog aan een fonds van 200 miljoen dollar (bijna 169 miljoen euro) op te zetten om makers in de VS kunnen te betalen voor content op het platform.