Chipmaker Intel is getroffen door een datalek. 20 gigabyte aan geheime informatie is gestolen en vervolgens online gepubliceerd.

De gegevens werden anoniem verstuurd naar softwareactivist Till Kottmann, die geheime informatie van techbedrijven zoveel mogelijk openbaar wil maken.

In de gestolen gegevens staan onder andere ontwerpen voor chips die Intel eerder op de markt heeft gebracht. Ook gaat het om technische specificaties, producthandleidingen en informatie over intellectueel eigendom.

Veel van de informatie is als vertrouwelijk bestempeld of werd alleen gedeeld met mensen die een geheimhoudingsverklaring hadden getekend.

'Geen hack'

Intel laat in een verklaring aan ZDNet weten dat de gelekte bestanden echt zijn. "De informatie lijkt afkomstig van ons Intel Resource & Design Center, waar informatie voor onze klanten, partners en andere externe partijen met toegang beschikbaar is."

De chipfabrikant benadrukt dat de data niet via een hack zijn gestolen. De informatie is vermoedelijk gedownload door iemand die toegang had tot de servers. De anonieme deler van de informatie zegt zelf wel een hack te hebben uitgevoerd.

Eerste deel van reeks lekken

Volgens Kottmann is de gedeelde 20 gigabyte slechts het eerste deel van een groter lek en zullen later meer bestanden gedeeld worden.

Het is nog onduidelijk hoe gevoelig de gelekte gegevens precies zijn. Intel is begonnen met een onderzoek naar het datalek.