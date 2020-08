De overheid gaat passagiersdata van reizigers die terugkomen uit risicogebieden opvragen, zodat gecontroleerd kan worden of zij zich wel aan de quarantaineregels houden. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdag in een Kamerbrief.

De Jonge zegt passagiersgegevens van schepen, zoals cruises, en vliegtuigen die met reserveringen werken te gaan opvragen. "Ik ga met de luchtvaartmaatschappijen en rederijen in gesprek over de praktische uitvoering hiervan", aldus De Jonge.

In de persconferentie van donderdagavond werd aangekondigd dat reizigers uit risicogebieden - landen met een oranje of rode kleur - bij terugkomst sowieso twee weken moeten thuisblijven en zich moeten laten testen. De overheid gaat de passagiersgegevens gebruiken om te controleren of reizigers zich hieraan houden.

Volgens De Jonge gaat het om "steekproefsgewijze controles", die bestaan uit onder meer het nabellen van mensen. Het kabinet wil hiervoor het landelijke callcenter inzetten om de GGD's er niet mee te belasten.

Van internationale treinen en bussen kunnen de passagiersgegevens op dit moment niet opgevraagd worden omdat hiervoor een wettelijke grondslag ontbreekt, schrijft de minster. "Ik ga samen met betrokken partijen bekijken wat de eventuele mogelijkheden zouden zijn om te kunnen beschikken over passagiersgegevens."

NU.nl heeft de Autoriteit Persoonsgegevens gevraagd wat deze maatregel voor impact heeft op de privacy van burgers. Dit artikel wordt aangevuld zodra we reactie hebben.