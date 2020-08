Disney, Nickelodeon-moederbedrijf Viacom en een aantal andere bedrijven hebben een schikking getroffen in een zaak over de verzameling van data van kinderen via apps en spellen, meldt Law360 donderdag. De bedrijven beloven minder gegevens van kinderen te verzamelen.

De mediabedrijven gingen akkoord met beperkingen voor advertenties en dataverzameling in apps die voornamelijk op kinderen zijn gericht. Deze beperkingen gelden specifiek voor zes apps, maar kunnen van invloed zijn op duizenden andere apps en spellen.

De Amerikaanse Amanda Rushing stapte vorig jaar naar de rechter, omdat veel mobiele games van Nickelodeon en Disney de gegevens van haar kind verzamelden. Deze data werden ingezet om gerichte advertenties te tonen.

De rechtszaak is een zogeheten classaction, oftewel groepsvordering, waarbij meerdere ouders zich konden aansluiten. Volgens de ouders hebben de bedrijven de wet overtreden, omdat die ze nooit expliciet om toestemming hebben gevraagd voor de verzameling van data van hun kinderen.

De ouders noemen de schikking een "uitstekend resultaat". Volgens hen zorgt de schikking voor een aantal kleine veranderingen, maar hebben deze invloed op "fundamentele principes". Het gaat daarbij om de beperking van de verzameling en het gebruik van gegevens van kinderen en het stellen van strengere eisen.

Daarnaast zeggen de ouders dat de beperkingen voor deze zes apps als dwangmiddel kunnen worden gebruikt tegen de makers van duizenden andere apps en spellen.

De bedrijven hebben nog niet gereageerd op de schikking.