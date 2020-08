Facebook heeft donderdag een van de grootste groepen verwijderd die gelinkt is aan complotdenkers die zichzelf QAnon noemen. De groep, genaamd Official Q / Qanon, had bijna 200.000 leden en heeft Facebooks contentbeleid meerdere keren overtreden.

Facebook verwijderde de volledige groep nadat het platform meerdere keren in actie moest komen tegen losse berichten in de groep. Deze berichten werden verwijderd wegens pesten en intimidatie, haatzaaiende uitlatingen en valse informatie die tot schade zou kunnen leiden, zei een woordvoerder van Facebook tegen persbureau Reuters.

QAnon is een overkoepelende naam voor meerdere theorieën over verschillende mensen en gebeurtenissen rond de Amerikaanse politiek, die uiteindelijk allemaal met elkaar verbonden zouden zijn. Het heeft zijn oorsprong uit het omstreden forum 4chan en verspreidde zich vanaf daar naar onder meer 8chan en gangbare sociale media zoals Facebook, Twitter en Reddit.

In mei verwijderde Facebook een netwerk van QAnon-accounts zich schuldig hebben gemaakt aan "gecoördineerd misleidend gedrag" in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Twitter ging vorige maand verder en zei dat het vele duizenden QAnon-accounts zou verwijderen of beperken.