Mensen die CoronaMelder gebruiken en via de app een waarschuwing krijgen dat zij risico hebben gelopen op een besmetting, kunnen zich in de proefperiode zeven dagen na dat moment testen op aanwezigheid van het coronavirus, maakte minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) donderdag bekend op de ingelaste persconferentie vanwege het toenemend aantal besmettingen.

De CoronaMelder-app wordt op 17 augustus beschikbaar in de Play Store (Android) en App Store (iOS). In de eerste twee weken wordt de app getest in de GGD-regio's Twente en Drenthe.

In die periode wordt onderzocht wat het in de praktijk betekent als mensen zich een week na een melding kunnen laten testen, ook al hebben zij geen klachten. Deze proef werd halverwege juli al bekendgemaakt door het ministerie van Volksgezondheid. Deskundigen noemen het testen na een waarschuwing door CoronaMelder cruciaal voor het potentiële nut van de app.

Door het invoeren van een test kunnen mensen sneller uitsluitsel krijgen of zij het coronavirus wel of niet hebben opgelopen. Zolang mensen in onzekerheid zitten, moeten zij namelijk sowieso thuisblijven. "Zo gaan we na of daarmee de quarantainetijd kan worden bekort", zei De Jonge over het laten testen zonder klachten.

Testbeleid wordt mogelijk nog verder verruimd

Naast appgebruikers wordt het testbeleid mogelijk ook verruimd naar mensen die bij de GGD in beeld komen als contact van een persoon die met het COVID-19-virus besmet blijkt te zijn. Mogelijk kunnen zij zich in de toekomst ook laten testen zonder klachten.

Tijdens de persconferentie kondigde De Jonge aan dat er op Schiphol, en later ook op andere luchthavens, een zogenoemde teststraat komt voor reizigers uit risicogebieden. Zij kunnen ook zich na landing vrijwillig laten testen, ook zonder klachten.

Buiten de situatie op Schiphol en de testregio's van de corona-app, blijft het testbeleid vooralsnog onveranderd. Mensen kunnen alleen bij de GGD aankloppen als zij (milde) klachten ervaren, zoals hoesten, verkoudheid of een verhoogde temperatuur.

CoronaMelder-app op 1 september landelijk beschikbaar

Op 1 september moet de CoronaMelder-app landelijk beschikbaar worden. Vermoedelijk maakt het ministerie van Volksgezondheid in aanloop naar dat moment bekend of en voor welke mensen het testbeleid vanaf dan wordt verruimd, zodat zij zich ook zonder klachten kunnen laten testen.

In eerste instantie zou de GGD-regio Rotterdam-Rijnmond onderdeel uitmaken van de test met de corona-app, maar De Jonge noemde donderdag in plaats daarvan de regio Drenthe.

Een woordvoerder van de GGD Rotterdam-Rijnmond laat weten dat de GGD heeft moeten afhaken vanwege het toenemende aantal besmettingen in de regio van de afgelopen tijd. De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft het op dit moment te druk om deel te nemen aan de testperiode vanaf halverwege augustus.