Twitter gaat vertegenwoordigers van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) een apart label geven. Het gaat om ministers, instituten, ambassadeurs, woordvoerders, diplomatiek leiders en hooggeplaatste medewerkers van staatsmedia, maakt het bedrijf donderdag bekend op zijn blog.

Accounts van gelabelde profielen worden niet langer door Twitters algoritmes aanbevolen als volgsuggestie. Ook worden de tweets niet langer door een algoritme in de tijdlijn geplaatst van gebruikers die dat account niet volgen.

Met de labels wil Twitter duidelijk maken dat de profielen hooggeplaatste personen en organisaties zijn die "de officiële stem van de staat in het buitenland" vertegenwoordigen. Persoonlijke accounts van staatshoofden worden op dit moment niet voorzien van een label, vanwege hun naamsbekendheid.

In eerste instantie krijgen alleen accounts gelieerd aan de overheden van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad een label: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, China, Rusland en Frankrijk. In de toekomst wil Twitter het aantal landen uitbreiden.

Twitter noemt het labelen een "belangrijke stap waarmee mensen context krijgen over welke band met een staat een account heeft dat geopolitieke kwesties bespreekt".

Wat betreft staatsmedia en hun hoofdredacteuren bekijkt Twitter of de overheid in dat land direct of indirect invloed uitoefent op de journalistieke inhoud van het medium. Media die wel financiële steun krijgen, maar onafhankelijk zijn, zoals de BBC in het Verenigd Koninkrijk, krijgen geen label.

De labels - een vlag voor personen en een desk met microfoon voor staatsmedia - zijn zichtbaar op de profielpagina's en bij de tweets die door het account worden verstuurd of geretweet.