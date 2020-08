Microsoft zou interesse hebben om TikTok ook in Europa en andere delen van de wereld over te nemen, meldt de Financial Times donderdag op basis van vijf ingewijden. Het bedrijf toonde eerdere interesse in de Amerikaanse tak van TikTok, nadat de Amerikaanse president Donald Trump dreigde de app in zijn land in de ban te doen.

Trump heeft het Chinese bedrijf ByteDance, de eigenaar van TikTok, tot 15 september gegeven om tot een deal te komen. Als die deadline niet gehaald wordt, dreigt de Amerikaanse president de app op grond van nationale veiligheid te bannen.

Microsoft liet afgelopen zondag weten interesse te hebben in TikTok in de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. De markten Europa en India zouden daarbij buiten de boot vallen. Eén bron van de Financial Times suggereert dat Microsoft de app liever helemaal in handen krijgt, onder meer om problemen met TikTok-gebruikers die naar een ander land gaan te voorkomen.

In reactie op het artikel schrijft zakenblad Business Insider op basis van één ingewijde dat de berichtgeving "compleet onjuist" is. Net als de bronnen van de Financial Times is het onduidelijk wie deze anonieme persoon is.

ByteDance heeft in thuisland China ook een versie van de populaire videoapp, die daar Douyin heet. Buiten China gebruikt het bedrijf de naam TikTok, onder meer na de overname van Musical.ly in 2017.

In India is TikTok door de overheid in de ban gedaan na een dodelijke confrontatie in het grensgebied in China. Het land heeft meerdere Chinese apps op de zwarte lijst geplaatst, waardoor de Chinese bedrijven niet kunnen profiteren van de honderden miljoenen potentiële gebruikers die India telt.

Microsoft heeft eerder laten weten pas met een nieuwe verklaring te komen als de onderhandelingen zijn afgelopen.