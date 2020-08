Google is gestopt met de verkoop van zijn Pixel 4 en Pixel 4 XL via zijn eigen winkel. De telefoons kwamen negen maanden geleden op de markt. Er worden geen nieuwe meer gemaakt, zegt Google tegen The Verge.

Het bedrijf zegt dat de verkopen zijn afgerond. Alleen via winkels van derden zijn zolang de voorraad strekt nog exemplaren van de telefoons verkrijgbaar.

Google zegt dat de telefoons nog wel een tijdje ondersteund worden. "Net als bij andere Pixel-apparaten, blijft ook de Pixel 4 software- en beveiligingsupdates krijgen, tot drie jaar nadat het toestel werd uitgebracht." In Nederland werden de Pixel 4 en Pixel 4 XL nooit officieel via Google uitgebracht.

Andere Pixel-telefoons van Google werden een stuk langer verkocht. De Pixel 2 en 3 werden beiden zo'n anderhalf jaar lang verkocht, tot een half jaar nadat de opvolger op de markt werd gebracht.

Eerder deze week kondigde Google de Pixel 4a aan, die op 20 augustus uitkomt. Dit betaalbare toestel heeft enkele voordelen ten opzichte van de Pixel. Zo is de accu groter en zijn de schermranden kleiner. In Nederland verschijnt de Pixel 4a (wederom) niet.