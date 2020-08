Het Amerikaanse leger weert niet langer Twitch-gebruikers die medewerkers van het leger vroegen naar oorlogsmisdaden, vertelt het leger donderdag aan The Verge. Het leger zegt daarnaast de streaming op het platform "op korte termijn" te hervatten.

Het leger stopte vorige maand met streaming op Twitch na kritiek op het weren van critici uit de chat. Het leger bande meerdere kijkers, omdat ze kritiek op het Amerikaanse leger hadden geuit. Zo vroegen ze bijvoorbeeld naar oorlogsmisdaden. Volgens actiegroepen druist het weren van de critici in tegen de vrijheid van meningsuiting.

In een verklaring laat een woordvoerder van het leger aan The Verge weten dat het e-sportteam "accounts die eerder waren verboden wegens intimiderend en vernederend gedrag" weer toegang zou geven. Ook worden het beleid en de procedures voor de stream herzien en verduidelijkt.

Op officiële Twitch-kanalen van het leger spelen medewerkers voor duizenden kijkers videogames zoals Call of Duty, Fortnite en League of Legends. De medewerkers chatten daarnaast met kijkers over hoe het is om in het leger te zitten.

Het gebruik van e-sports door het Amerikaanse leger ligt sinds de afgelopen maanden onder een vergrootglas. Het leger werd vorige maand nog door Twitch op de vingers getikt, omdat via streams misleidende weggeefacties zouden zijn gebruikt om Twitch-gebruikers naar rekruteringspagina's te lokken. Dat strookt niet met de regels van het platform.