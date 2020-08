Google werkt aan een vouwbare Pixel-telefoon en zou van plan zijn om deze eind 2021 op de markt te brengen, blijkt uit gelekte interne Google-documenten die 9to5Google heeft ingezien.

Het apparaat met de codenaam 'Passport' wordt in het document expliciet "opvouwbaar" genoemd en is opgenomen in een lijst met alle Pixel-apparaten die teruggaan tot de Pixel 2 uit 2017. In het document staat beschreven dat de telefoon gepland staat voor het vierde kwartaal van 2021.

Naast de opvouwbare Pixel noemt het document ook een Pixel 5A, die volgend jaar rond het voorjaar zou moeten uitkomen, en twee andere toestellen met de codenamen 'Raven' en 'Oriole', die gepland staan voor het vierde kwartaal van 2021.

In het gelekte document gaat het vooral over hoe besturingssysteem Android er op de verschillende Google-apparaten uit gaat zien. Er wordt verder niet gesproken over de hardware van het apparaat. Ook houdt 9to5Google nog een slag om de arm; niet alle apparaten die in het document staan vermeld, zijn namelijk daadwerkelijk op de markt gekomen.

In 2019 meldde CNET al dat Google aan een opvouwbare Pixel werkte, maar Pixel-hoofd Mario Queiroz bevestigde toen alleen dat het bedrijf "prototypes van de technologie maakte". Google heeft nog niet eerder een opvouwbare smartphone op de markt gebracht, in tegenstelling tot concurrenten als Samsung, Huawei en Lenovo.