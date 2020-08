TikTok, eigendom van het Chinese ByteDance, is van plan zijn eerste Europese datacenter in Ierland te openen, schrijft de populaire videoapp donderdag in een blogpost. Het bedrijf wil daar video's, berichten en andere gegevens van Europese gebruikers opslaan.

Het bedrijf steekt zo'n 420 miljoen euro in het nieuwe datacenter. Dit zal volgens TikTok honderden nieuwe banen creëren, snellere laadtijden van de app mogelijk maken en ervoor zorgen dat Europese gebruikersgegevens veilig opgeslagen worden.

TikTok slaat gebruikersdata op dit moment op servers in de Verenigde Staten en Singapore op, schrijft de BBC. De app ligt echter in de clinch met de Amerikaanse president Donald Trump, die een ban op de app overweegt als de Amerikaanse tak van de app niet wordt overgenomen door een Amerikaans bedrijf.

"De komst van dit datacenter maakt nog eens duidelijk dat we langdurig in Ierland actief willen zijn. We verwachten dat het begin 2022 zal openen en operationeel zal zijn", schrijft TikTok.

Ierland is een van Europa's grootste knooppunten voor datacenters. Ook grote technologiebedrijven als Amazon, Facebook en Google zijn er actief.