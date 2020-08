De procureurs-generaal van meerdere Amerikaanse staten, waaronder Californië, New York, New Jersey en Illinois, hebben Facebook in een brief opgeroepen realtime hulp te bieden bij intimidatie en pesterijen op het platform, schrijft The Wall Street Journal woensdag.

In de brief schrijven de procureurs-generaal van negentien Amerikaanse staten en District of Columbia dat "hoewel Facebook enige vooruitgang heeft geboekt bij het tegengaan van het gebruik van zijn platform om te ontmenselijken en te vernederen, dit slechts het begin is van wat nodig is".

"Dit is een platform waar haat en desinformatie zich binnen enkele minuten als een lopend vuurtje verspreiden", zei procureur-generaal Gurbir Grewal van New Jersey tegen The Wall Street Journal. "Iemand moet kunnen bellen en hulp kunnen krijgen."

De procureurs-generaal vroegen Facebook daarnaast om een verbetering van de tools die op het platform filteren op haatberichten en deze content vervolgens blokkeren. Ook willen ze dat Facebook meer gaat samenwerken met handhavingsinstanties die haatmisdrijven onderzoeken.

Actie ondernomen tegen bijna tien miljoen berichten

Een Facebook-woordvoerder zei tegen de krant dat het bedrijf de zorgen van de procureurs-generaal deelt en benadrukt dat het platform regelmatig haatdragende inhoud verwijdert of afschermt.

Facebook zei daarnaast in het eerste kwartaal van dit jaar actie te hebben ondernomen tegen 9,6 miljoen berichten wegens een schending van Facebooks beleid omtrent haat. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het kwartaal daarvoor, toen de teller op 5,7 miljoen berichten stond.

In juni verwijderde Facebook nog zo'n 190 accounts die gelinkt werden aan white supremacy-bewegingen. Deze groepen achten witte mensen superieur aan mensen met een donkerdere huidskleur.