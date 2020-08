Instagram heeft een stop op gerelateerde hashtags gezet nadat een technische fout bepaalde hashtags verborg voor gebruikers. Op tienduizenden pagina's van het platform kwamen geen gerelateerde hashtags naar voren, onder meer bij het zoeken naar #Trump.

Bij het zoeken naar hashtags op Instagram toont het platform normaal gesproken andere hashtags die te maken hebben met het onderwerp waar de gebruiker naar zocht. Deze functie werkte voor een onbekende tijd echter niet naar behoren, waardoor het platform bij sommige hashtags geen gerelateerde onderwerpen liet zien.

BuzzFeed ontdekte woensdag dat deze bug wel aan de Amerikaanse president Donald Trump gerelateerde hashtags trof, maar niet die rond zijn concurrent Joe Biden. Volgens de website zou dit in het voordeel van Trump werken, omdat de gerelateerde hashtags die bij Biden te zien waren veelal negatief waren.

Nadat BuzzFeed het probleem aankaartte bij Instagram, heeft het platform de gerelateerde hashtags uitgezet. "Door een technische fout lieten tienduizenden hashtags geen gerelateerde tags zien. We hebben deze functie uitgeschakeld en onderzoeken het probleem", vertelt een Instagram-woordvoerder aan The Verge.

Het is niet bekend wat de oorzaak van de technische fout is en hoelang die problemen veroorzaakte op het platform. BuzzFeed schrijft dat de bug "minstens twee maanden" aanwezig was op Instagram.