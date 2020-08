Google heeft in het afgelopen kwartaal bijna 2.600 aan China gelinkte YouTube-kanalen offline gehaald. Dit was onderdeel van een lopend onderzoek naar "gecoördineerde beïnvloedingscampagnes" op het platform, schrijft het bedrijf woensdag in een blogpost.

Volgens Google plaatsten de kanalen voornamelijk "spamachtige, niet-politieke inhoud". Maar een klein deel van de kanalen had het wel over politiek. Dit gebeurde meestal in het Chinees en ging onder meer over de recente Black Lives Matter-protesten in de Verenigde Staten.

De Chinese ambassade in de VS heeft nog niet gereageerd op de verwijdering van de accounts. China heeft in het verleden ontkend desinformatie te verspreiden.

Google verwijderde in het afgelopen kwartaal ook een aantal aan Rusland en Iran gelinkte kanalen.