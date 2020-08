Facebook heeft woensdag een bericht van de Amerikaanse president Donald Trump verwijderd omdat hierin volgens het bedrijf onwaarheden over het coronavirus stonden.

Het bericht was een videofragment van een interview van de president met de Amerikaanse nieuwszender Fox News waarin Trump zegt dat kinderen "vrijwel immuun zijn" voor het coronavirus.

"Dit fragment bevat een valse bewering dat een groep mensen immuun kan zijn voor COVID-19", aldus een woordvoerder van Facebook. "Dat is in strijd met ons beleid over het delen van schadelijke desinformatie over COVID".

Het is voor het eerst dat Facebook een bericht van Trump verwijderd vanwege desinformatie over het coronavirus. Eerder werden wel al berichten op Facebook van de president verwijderd vanwege het verspreiden van haat en een auteursrechtsclaim.

Het fragment is inmiddels ook verwijderd van het Twitter-account van de president omdat het ook daar in overtreding is met het beleid omtrent het delen van desinformatie over het coronavirus.