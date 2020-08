Facebook en Twitter hebben woensdag een bericht van de Amerikaanse president Donald Trump verwijderd omdat het volgens de sociale media onwaarheden over het coronavirus bevatte. Het is de eerste keer dat Facebook een bericht van Trump verwijdert vanwege misinformatie over het coronavirus.

Het bericht bestond uit een videofragment van een interview van de president met de Amerikaanse nieuwszender Fox News, waarin Trump zegt dat kinderen "vrijwel immuun" zijn voor het coronavirus.

"Dit fragment bevat de onjuiste bewering dat een groep mensen immuun kan zijn voor het coronavirus", aldus een woordvoerder van Facebook. "Dat is in strijd met ons beleid rondom schadelijke misinformatie over COVID-19."

Facebook heeft nog niet eerder een bericht van Trump verwijderd vanwege onjuiste informatie over het coronavirus. Eerder werden wel al Facebook-berichten van de Amerikaanse president verwijderd vanwege het verspreiden van haat en een auteursrechtenclaim.

Het fragment is inmiddels ook verwijderd van het Twitter-account van de president, omdat het ook daar het beleid inzake misinformatie over het coronavirus overtrad. Het Twitter-account van Trumps campagneteam kon pas weer tweeten toen het bericht in kwestie verwijderd was.