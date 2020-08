De opnames die mensen maken met hun Google Assistent kunnen, na akkoord van de gebruiker, weer bij analisten terechtkomen die de stemcommando's beluisteren. Het werk wordt ook voor de Nederlandstalige opnames die met de stemassistent gemaakt worden hervat, laat een Google woordvoerder woensdag aan NU.nl weten.

Een jaar geleden bleek dat opnames van de Google Assistent door mensen beluisterd kunnen worden, zonder dat zij daar expliciet van op de hoogte werden gebracht. De bal begon te rollen nadat een medewerker audio-opnames deelde met de Vlaamse nieuwsdienst VRT NWS.

De opnames van de Google Assistent worden door mensen beluisterd om de spraakassistent te kunnen verbeteren. De audiofragmenten worden uitgeschreven, bijvoorbeeld om beter te begrijpen wat iemand in een rumoerige omgeving zegt, of om de Assistent te leren onderscheid te maken tussen verschillende gebruikers uit hetzelfde huishouden, laat de Google-woordvoerder weten.

Google benadrukt dat gebruikers hun akkoord moeten geven voordat audio-opnames naar de analisten gaan, en dat deze toestemming niet verplicht is om de Assistent te gebruiken. De optie van het opnemen van audio-opnamen is in de Google-instellingen standaard uitgeschakeld.

Niet alle opnames worden door analisten beluisterd als gebruikers daarvoor toestemming geven. De woordvoerder kon woensdagavond niet direct zeggen of Google werkt aan een functie waarmee gebruikers kunnen zien welke opnames van hen verstuurd zijn.

Naast Google kwam ook Apple een jaar geleden onder vuur te liggen vanwege het laten beluisteren van opnames door mensen. Dat gebeurde ook met Nederlandse opnames, bleek destijds uit onderzoek van NU.nl. Ook Apple stopte daarmee, maar hervatte het door mensen laten beluisteren van fragmenten in het najaar.