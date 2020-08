Samsung heeft woensdag op zijn eigen Unpacked-evenement de nieuwe Galaxy Note 20 en Galaxy Note 20 Ultra aangekondigd, met vernieuwingen in het scherm, de stylus en de camera's. Ook toonde Samsung nieuwe draadloze oordoppen en de Galaxy Watch 3.

Er komen dit najaar twee nieuwe modellen bij in de Galaxy Note-serie. Het topmodel is de Galaxy Note 20 Ultra, met een AMOLED-scherm van 6,9 inch. De reguliere Note is met een formaat van 6,7 inch iets compacter. Daarnaast heeft de Note 20 een scherm met een verversingssnelheid van 60Hz (zestig beelden per seconden), terwijl de Note 20 Ultra een scherm heeft dat 120Hz aankan.

Een hogere snelheid zorgt voor soepelere bewegingen in bijvoorbeeld games of tijdens het scrollen. Op de Note 20 Ultra wordt die snelheid automatisch aangepast als het beeld daarom vraagt, zegt Samsung. Daarmee zou accu bespaard worden.

De stylus van Samsung, de S Pen, is eveneens vernieuwd. Het pennetje zit dit keer linksonder in plaats van rechts en de vertraging in beeld bij het maken van aantekeningen is verminderd. Daardoor moeten gebruikers sneller en accurater kunnen krabbelen.

Nieuwe cameralenzen

Ook zijn er verschillen in de camera-opstelling van beide toestellen. Zo heeft de Note 20 een standaardlens van 12 megapixel, een groothoeklens van 12 megapixel en een zoomlens van 64 megapixel waarmee tot dertig keer kan worden ingezoomd (tot drie keer hybride).

De Note 20 Ultra heeft een standaardlens van 108 megapixel, een groothoeklens van 12 megapixel en een extra zoomlens van 12 megapixel, waarmee tot vijftig keer digitaal kan worden ingezoomd (tot vijf keer optisch).

De camera's kunnen nu ook filmen in 8K-resolutie met 24 beelden per seconde. Nieuw is een modus waarmee in een beeldverhouding van 21 bij 9 kan worden opgenomen. De microfoons zijn ook verbeterd, zo kunnen gebruikers het geluid van alleen de voor- of achterkant opnemen of van allebei de kanten tegelijk.

De telefoons hebben verder een nieuwe Exynos-processor. De Note 20 heeft een 4.300 mAh-accu en de Note 20 Ultra een 4.500 mAh-accu. Vanaf 21 augustus zijn de toestellen te koop. De Note 20 kost 949 euro, de Ultra 1.299 euro.

Nieuwe vouwtelefoon heeft groot scherm voorop

Samsung toonde ook een nieuwe vouwtelefoon: de Galaxy Z Fold 2. Dit toestel volgt de eerder verschenen Galaxy Fold op. Aan de binnenkant heeft het toestel een 7,6 inch-scherm. Als het toestel is ingeklapt, zit voorop ook een scherm van 6,2 inch. Daarmee kan de telefoon volledig bediend worden.

De Galaxy Z Fold 2 komt beschikbaar in het zwart en brons. Een prijs is nog niet bekend, ook is niet bekend wanneer de telefoon in Nederland op de markt komt. Samsung maakt op 1 september meer informatie bekend over de nieuwe vouwtelefoon.

Draadloze oordoppen en nieuwe smartwatch

Naast telefoons liet Samsung ook nieuwe, draadloze oordoppen zien. De Galaxy Buds Live zijn in-ear-oordoppen die lijken op boontjes. Ze zijn voorzien van actieve ruisonderdrukking.

De oordopjes gaan zes uur mee op een lading en zijn op te laden in een meegeleverd doosje. Daarmee komt nog eens vijftien uur aan luistertijd bij. Ze komen in het wit, brons en zwart op de markt en gaan 189 euro kosten.

Ook presenteerde Samsung een nieuwe smartwatch. De Galaxy Watch 3 heeft wederom een rond scherm, dat dit keer iets groter is geworden, terwijl de behuizing is geslonken. Dat komt omdat de behuizing iets is verkleind. De wearable heeft valdetectie en kan tijdens het hardlopen tips geven. De smartwatch komt beschikbaar in 41 millimeter-formaat (429 euro) en in 45 millimeter (459 euro).