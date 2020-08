India heeft stilzwijgend meer apps uit China verbannen, melden drie bronnen. Onder meer apps van de Chinese techgigant Baidu - ook wel 'het Google van China' genoemd - en smartphonemaker Xiaomi zijn niet langer toegankelijk. Het is onduidelijk hoeveel apps zijn getroffen.

India maakte eind juni bekend dat 59 Chinese apps vanwege privacyrisico's en met het oog op de "soevereiniteit en veiligheid" van het land in de ban zijn gedaan. Volgens bronnen hebben tientallen klonen van de apps in de weken daarna dezelfde behandeling gekregen.

De maatregel wordt gezien als een vergelding na oplaaiende conflicten aan de grens tussen de twee landen. In juni vielen voor het eerst in ruim veertig jaar doden bij een confrontatie in het betwiste grensgebied.

In tegenstelling tot bij de 59 eerder verbannen apps, waaronder TikTok van het Chinese bedrijf ByteDance, is het besluit rond de nieuwe maatregel vooralsnog niet publiek gemaakt. Onder de verbannen apps bevinden zich een browserapp van Xiaomi en zoekapps van Baidu.

Voor Xiaomi is India een van de grootste afzetmarkten voor zijn smartphones. Volgens de in Hongkong gevestigde marktanalist Counterpoint telt het bedrijf in India 90 miljoen gebruikers. Xiaomi installeert de Mi Browser vooraf op veel van zijn smartphones.

Het Indiase ministerie van Elektronica en Informatietechnologie reageerde niet op een verzoek om een reactie.