Microsoft heeft in de periode van 1 juli 2019 tot 1 juli 2020 in totaal 13,7 miljoen dollar, ruim 11 miljoen euro, uitgekeerd aan beveiligingsonderzoekers die kwetsbaarheden ontdekten in Microsoft-systemen. Dat maakt het bedrijf dinsdag bekend.

Dat is bijna drie keer zoveel als een jaar eerder, toen Microsoft in totaal 4,4 miljoen dollar uitkeerde aan onderzoekers. Volgens Microsoft is deze groei aan beloningen deels te danken aan een uitbreiding van het zogenoemde 'bugbountyprogramma' en aan het coronavirus.

"Bij al onze vijftien bugbountyprogramma's zagen we tijdens de eerste maanden van de pandemie een sterke betrokkenheid van onderzoekers en meer rapportages", aldus Microsoft.

Microsoft heeft al jarenlang een beloningsprogramma voor diensten van het bedrijf, zoals voor het melden van bugs in Windows-systemen. In 2013 werd 100.000 dollar uitgeloofd voor de ontdekking van een kritisch beveiligingslek in Windows 8.1.

Meerdere techbedrijven loven een beloning uit voor de vondst van kwetsbaarheden. Zo belooft Apple tot 1 miljoen dollar voor het vinden van kwetsbaarheden in Apple-systemen. En Google loofde in 2019 in totaal bijna 6 miljoen euro uit aan beveiligingsonderzoekers die lekken vonden in Google-systemen.