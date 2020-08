Apple heeft zijn iMac met een 27 inchscherm vernieuwd. Het apparaat heeft een betere webcam en Apple belooft voortaan standaard SSD-schijven in iMacs te leveren.

De iMac heeft een vernieuwde webcam met een resolutie van 1.080p, waarmee gebruikers bijvoorbeeld kunnen videobellen. Dat kon bij eerdere modellen alleen met een resolutie van 720p. Ook zijn de ingebouwde microfoons volgens Apple verbeterd.

Het scherm van de iMac heeft nog steeds een 5K-resolutie van 5.120 bij 2.880 pixels. Wel is voor een extra prijs van 625 euro een mat scherm verkrijgbaar. De matheid moet weerspiegelingen in beeld verminderen. De iMac krijgt de tiende generatie Comet Lake-processor van Intel. Het is de vraag hoelang Apple deze chips nog gebruikt, omdat het bedrijf recent aankondigde zijn eigen Mac-processors te maken.

Voortaan levert Apple de iMacs standaard met een SSD-schijf. Daarmee wordt de lees- en schrijfsnelheid verhoogd. Deze schijven komen ook standaard in de kleinere iMacs met een 21,5 inchscherm. In Nederland kost het goedkoopste model van de nieuwe iMac met 27 inchscherm 2.099 euro. Afhankelijk van de gekozen onderdelen loopt die prijs op naar maximaal 2.599 euro.

Apple brengt in het najaar het nieuwe macOS-besturingssysteem macOS Big Sur uit. Daarmee wordt ook het uiterlijk van het systeem iets vernieuwd. Zo worden de ronde appiconen in het dock vierkant gemaakt, zoals op iOS. Ook komt er een bedieningspaneel. In dit venster kunnen bijvoorbeeld de wifi-instellingen en het volumeniveau worden aangepast.