Voormalig Google-medewerker Anthony Levandowski moet anderhalf jaar de cel in vanwege diefstal van bedrijfsgeheimen, meldt TechCrunch dinsdag.

Levandowski werkte bij Googles dochterbedrijf Waymo, maar stapte later over naar Uber. Hij hield echter informatie over zelfrijdende auto's van Waymo in zijn bezit. Deze vertrouwelijke informatie zou Levandowski later aan Uber verkocht hebben.

Levandowski bekende in maart schuld en dat leidde tot strafvermindering. Ook moet hij 756.500 dollar (ruim 643.000 euro) aan Waymo en een boete van 95.000 dollar betalen.

De celstraf van Levandowski gaat vanwege de coronapandemie op een later, nog te bepalen tijdstip in. Hij mag de gevangenisstraf niet thuis uitzitten. "Dat zou elke briljante engineer groen licht geven om bedrijfsgeheimen te stelen", zei de rechter. "Een gevangenisstraf is het antwoord daarop."

Excuses aan Google-collega's en familie

Levandowski zegt dat de afgelopen 3,5 jaar hem hebben gedwongen zijn verantwoordelijkheid te nemen. "Ik wil mijn Google-collega's mijn excuses aanbieden voor het schaden van hun vertrouwen. Ook wil ik mijn familie mijn excuses aanbieden voor de prijs die ze hebben betaald en blijven betalen vanwege mijn handelen."

De advocaten van Levandowski benadrukten eind juli nog dat er geen bewijs is dat hij de bedrijfsgeheimen met iemand heeft gedeeld. "Het stond nooit ter discussie dat Levandowski enkele Google-documenten bezat nadat hij zijn baan had opgezegd, maar er is geen bewijs dat hij geheimen van Google heeft gebruikt of gedeeld met werknemers van Uber of iemand anders."

De advocaten pleitten voor een jaar huisarrest en een boete van 95.000 dollar.

Levandowski spant rechtszaak tegen Uber aan

Levandowski werd lange tijd gezien als een rijzende ster op het gebied van technologische ontwikkelingen voor autonome wagens. Zo speelde hij een belangrijke rol bij het opzetten van Googles divisie voor deze technologie.

Nadat hij bij Waymo was vertrokken, richtte hij Otto op. Dat is een bedrijf voor zelfrijdende vrachtwagens. Otto verkocht hij in 2016 aan Uber, waar hij als topman aan de slag ging op de afdeling voor zelfrijdende auto's.

Levandowski zegt nu dat hij van Uber nog geld moet krijgen voor de overname van zijn bedrijf. Vorige maand spande hij een rechtszaak tegen Uber aan waarin hij om zo'n 4,1 miljard dollar vraagt. Dat zou de waarde zijn van Uber Freight, de tak voor zelfrijdende vrachtwagens.