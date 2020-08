Noord-Korea heeft de afgelopen maanden minstens elf functionarissen van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) benaderd in een poging hen te bespioneren, meldt de Japanse zakenkrant Nikkei Asian Review op basis van een conceptrapport.

De doelwitten zouden zijn benaderd via Gmail en WhatsApp in een poging om informatie van hen te onttrekken. De Noord-Koreanen zouden zich daarbij voorgedaan hebben als iemand anders en de beoogde slachtoffers persoonlijk hebben aangeschreven. Het is onduidelijk of de aanval succesvol was.

Volgens de Nikkei staat de informatie in een rapport bedoeld voor het sanctiecomité van de VN dat zich bezighoudt met Noord-Korea. Dit comité is in 2006 opgezet. In dat jaar voerde Noord-Korea zijn eerste nucleaire test uit.

In het rapport staat volgens de Japanse zakenkrant breder omschreven hoe Noord-Korea sancties probeert te omzeilen. Sinds 7 mei zouden bijvoorbeeld zeker 32 schepen met kolen illegaal uit Noord-Koreaanse havens vertrokken zijn.

Leden van de Verenigde Naties mogen geen kolen of andere grondstoffen uit Noord-Korea inkopen. Daarnaast wil het comité ook de handel in onder meer wapens en materiaal voor het nucleaire programma van Noord-Korea via sancties aan banden leggen.

Het definitieve rapport van het expertpanel wordt naar verwachting over enkele weken gepubliceerd. Dit panel ondersteunt het sanctiecomité in zijn werk.