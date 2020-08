Android krijgt een functie om makkelijk bestanden tussen twee smartphones uit te wisselen. Nearby Share werkt onder meer via bluetooth of wifi en wordt de komende weken beschikbaar voor Android 6 of hoger, maakt Google dinsdag bekend op zijn blog.

Met de optie kunnen gebruikers allerlei soorten bestanden delen, zoals foto's. Door via het icoontje om te delen voor de optie te kiezen, zoekt de smartphone naar andere apparaten in de buurt en wordt het bestand via de gewenste verbinding naar de andere telefoon verstuurd.

In de instellingen kunnen gebruikers aangeven of zij voor anderen zichtbaar willen zijn en daarmee bestanden kunnen ontvangen. Gebruikers kunnen aangeven of zij bijvoorbeeld alleen zichtbaar willen zijn voor hun contacten, of voor niemand anders.

Nearby Share wordt eerst beschikbaar op een aantal Samsung- en Pixel-smartphones. In de komende weken maakt Google de optie beschikbaar voor alle Android-smartphones vanaf versie 6 van het besturingssysteem.

De optie om bestanden te delen zit al een smartphones van bepaalde merken, maar had vaak te maken met beperkingen. Met Nearby Share maakt Google het eenvoudig uitwisselen van bestanden universeel tussen verschillende Android-smartphones, ongeacht de fabrikant.