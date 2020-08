Google zet in oktober een stop op de Play Music-app, maakt Google dinsdag bekend in een blogpost. YouTube Music moet de streamingdienst volledig gaan vervangen.

In september stopt de app met werken in Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika, de rest van de wereld volgt in oktober. Het is dan voor gebruikers helemaal niet meer mogelijk om muziek te streamen vanuit de Google Play Music-app. Vanaf eind augustus accepteert Google geen aankopen meer voor muziek vanuit de Play Store.

Google biedt gebruikers een tool om muziek over te zetten van Google Play Music naar YouTube Music. Dat kan tot december 2020, vanaf dan heeft YouTube Music de streamingdienst volledig overgenomen en is de muziekbibliotheek van Google Play Music niet meer beschikbaar.

YouTube Music vervangt vanaf september vorig jaar al Google Play Music als standaard-app op Android, de app was nog wel te downloaden via de Google Play Store.