TikTok zag geen andere mogelijkheid dan meegaan in de stappen van de Verenigde Staten, schrijft oprichter Zhang Yiming in een interne brief aan zijn personeel. Het Witte Huis overweegt om TikTok in de VS op grond van de nationale veiligheid te verbannen. Dat gebeurt tenzij ByteDance, het Chinese bedrijf achter de app, zijn Amerikaanse tak afstaat aan een Amerikaans bedrijf.

Naar aanleiding van de dreiging dat TikTok in de VS de nek wordt omgedraaid, heeft Microsoft interesse getoond om de Amerikaanse tak van de app over te nemen.

In de brief schrijft Zhang dat het Witte Huis niet streeft naar een verkoop van TikTok in de VS, maar naar een verbod. In dat juridische proces had ByteDance geen andere keus dan meegaan. De stappen leidden in thuisland China tot kritiek, onder meer op het sociale medium Weibo.

De Amerikaanse president Donald Trump was in eerste instantie geen fan van het idee om een deel van TikTok te laten verkopen, maar veranderde van gedachten. Volgens adviseurs zou een verbod op TikTok niet goed vallen bij jonge kiezers.

Zhang heeft zijn personeel ook laten weten dat het anti-China-sentiment in de afgelopen jaren gegroeid is. Hij bereidde zijn werknemers voor dat er wat dat betreft roerige tijden te wachten staan.

Trump heeft gezegd dat een eventuele overname van de Amerikaanse TikTok-afdeling voor 15 september afgerond moet zijn. Zo niet, dan wordt de populaire videoapp alsnog verboden.