Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ermee ingestemd om te stoppen met het gebruik van een algoritme dat helpt beslissingen te maken over visumaanvragen. Dat schrijft de BBC dinsdag. Het algoritme werd beschuldigd van "diepgeworteld racisme".

Mensenrechtenorganisaties Joint Council for the Welfare of Immigrants (JCWI) en Foxglove hebben gerechtelijke stappen ondernomen tegen het systeem, omdat het de nationaliteit van mensen meenam bij de beoordeling van visumaanvragen. Foxglove beschreef het systeem als een "snelle ingang voor witte mensen".

Het systeem verwerkte automatisch informatie die door visumaanvragers werd verstrekt en gaf elke aanvrager een kleurcode - groen, oranje of rood. Foxglove beweerde dat het ministerie van Binnenlandse Zaken een "geheime lijst van verdachte nationaliteiten" bijhield. Deze nationaliteiten zouden automatisch een rode beoordeling gekregen hebben, wat de kans op een visum aanzienlijk verkleinde.

"We hebben de werking van de tool bekeken en zullen onze processen opnieuw ontwerpen om ze gestroomlijnder en veiliger te maken", aldus het ministerie in een verklaring. Het ministerie kon tegen de BBC niet verder ingaan op het algoritme omdat er nog een proces loopt.

Vanaf 7 augustus wordt het algoritme niet meer gebruikt bij de beoordeling van visumaanvragen. Eind najaar wordt naar verwachting een nieuw systeem in gebruik genomen.