Het aantal verscheepte tablets daalde de afgelopen jaren flink, maar lijkt bezig aan een inhaalslag. In het tweede kwartaal van 2020 zijn 26,1 procent meer tablets verscheept dan in 2019, blijkt uit een analyse van marktonderzoeker Canalys.

In totaal zijn er in het tweede kwartaal van 2020 ruim 37,5 miljoen tablets verscheept. Een jaar eerder waren dat er nog 29,7 miljoen.

Volgens de marktonderzoeker heeft het coronavirus een rol gespeeld in de opleving van de tabletmarkt. Daardoor was er het afgelopen kwartaal een grotere vraag van consumenten en bedrijven die op zoek waren naar grotere schermen om werken en studeren op afstand makkelijker te maken. Tablets zijn vaak ook betaalbaarder dan bijvoorbeeld laptops of desktopcomputers. Het lukte leveranciers om de productie op te voeren en aan deze hernieuwde vraag te voldoen.

Apple is de grootste speler op de tabletmarkt en had het afgelopen kwartaal 38 procent van de markt in handen. Apple wordt gevolgd door Samsung (18,7 procent), Huawei (12,7 procent), Amazon (8,4 procent) en Lenovo (7,5 procent).

Lenovo is procentueel gezien wel de grootste stijger van het afgelopen kwartaal. De tabletmaker verscheepte bijna 53 procent meer tablets dan in het tweede kwartaal van 2019.