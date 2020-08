De mededingingsautoriteit van de Europese Unie (EU) gaat de overname van Fitbit door Google formeel onderzoeken. Dat heeft de Europese Commissie (EC) dinsdag bekendgemaakt.

Vorige week maakten ingewijden al bekend dat het onderzoek eraan zat te komen, maar de EC heeft het onderzoek nu formeel aangekondigd.

De commissie maakt zich zorgen om Googles concurrentiepositie op de advertentiemarkt, die met de overname van Fitbit nog groter kan worden. Google zou de gebruikersdata van Fitbit kunnen gebruiken voor Google-advertenties, ook al beloofde Google eerder dat niet te gaan doen.

"Ons onderzoek is bedoeld om ervoor te zorgen dat de data die Google na de overname kan gaan verzamelen via draagbare apparaten de concurrentie niet verstoort", aldus Margrethe Vestager, vice-voorzitter van de EC en verantwoordelijk voor het concurrentiebeleid, in een verklaring.

Daarnaast gaat de EC ook bekijken wat de overname betekent voor de rol van Google in e-health (digitale toepassingen in de gezondheidszorg). Ook kijken de autoriteiten of er een gevaar schuilt hoe digitale (sport)horloges van andere merken samenwerken met de Android-software voor smartphones, dat Google beheert.

Google is bereid tot juridisch bindende toezegging

Maar privacywaakhonden zijn bang dat Google door deze overname te veel gebruikersdata in zijn bezit krijgt. In een poging deze zorgen weg te nemen belooft Google om de fit- en gezondheidsdata van Fitbits niet in te zetten voor Google-advertenties.

Google benadrukt dinsdag nogmaals dat de overname van Fitbit om "om apparaten, niet data" gaat. "We hebben recent geopperd een juridisch bindende toezegging over het gebruik van Fitbit-data aan de Europese Commissie te doen."

Een Google-woordvoerder wil dinsdag tegenover NU.nl niet in detail treden over het voorstel.

Google beargumenteert dat de overname van Fitbit goed is voor de markt van smartwatches en fitnesstrackers. Het bedrijf noemt de merken Apple, Samsung, Garmin, Fossil, Huawei en Xiaomi en zegt dat toevoeging van "de combinatie van Googles en Fitbits hardware-inspanningen leidt tot een toename van concurrentie".

Google maakte in november bekend Fitbit voor 2,1 miljard dollar (1,79 miljard euro) over te willen nemen. Het EC-onderzoek zal naar verwachting zo'n drie maanden in beslag nemen. De commissie heeft tot 9 december om een beslissing te nemen.