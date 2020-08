WhatsApp brengt een functie uit waarmee gebruikers de inhoud van doorgestuurde berichten kunnen googelen, maakt het sociale medium bekend op zijn website.

Naast doorgestuurde berichten komt een vergrootglas te staan. Als mensen daarop tikken, kunnen ze meteen zoeken naar meer informatie over de inhoud van de berichten, bijvoorbeeld via nieuwsberichten. De functie werd al een tijdje getest.

Gebruikers zelf laten zoeken naar meer informatie over gedeelde berichten, kan mogelijk helpen bij de strijd tegen de verspreiding van onjuiste of misleidende informatie. WhatsApp kan de inhoud van gesprekken niet meelezen.

De mogelijkheid om te zoeken op het internet is direct beschikbaar in Brazilië, Italië, Ierland, Mexico, Spanje, het Verenigd koninkrijk en de Verenigde Staten. Een woordvoerder van Facebook zegt dat er nog geen nieuws is over een uitrol in Nederland.

WhatsApp voegde al eerder speciale labels toe aan berichten die "erg vaak" zijn doorgestuurd. Aan de hand van twee pijltjes kan de ontvanger zien dat het bericht niet door de verzender is geschreven, maar al vaker is doorgestuurd. De bron is daarbij niet bekend.