Snapchat laat gebruikers later dit jaar muziek toevoegen aan opgenomen video's, wat ook kan op TikTok en Instagram. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt, schrijft onder meer Variety.

De update maakt het mogelijk om liedjes uit een catalogus aan foto's en video's toe te voegen. Dat kan voor of na het filmen. Snap heeft overeenkomsten gesloten met verschillende platenmaatschappijen, zoals Warner Music en Universal Music, om de nummers te kunnen gebruiken.

Snapchat test de functie al in Australië en Nieuw-Zeeland. In de herfst moeten alle gebruikers muziek kunnen toevoegen. Een specifieke datum voor de update is niet bekendgemaakt.

Met de muziekfunctie zou Snapchat beter kunnen concurreren met TikTok, dat grotendeels draait om playbacken en dansen op muziek. Op Instagram kunnen muziekfragmenten aan Stories toegevoegd worden.