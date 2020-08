Google heeft op zijn blog nieuwe telefoons aangekondigd: de Pixel 4a, de Pixel 4a 5G en de Pixel 5. De toestellen worden officieel wederom niet uitgebracht in Nederland.

De Pixel 4a werd al verwacht. Google hintte eerder al naar de komst van de telefoon. Het gaat om een goedkopere versie van de eerder verschenen Pixel 4. De Pixel 4a kost in de Duitse winkel 340 euro. In Nederland verschijnt hij officieel niet.

De Pixel 4a heeft een oledscherm van 5,8 inch met een resolutie van 1080p. Voor het eerst heeft een Pixel-telefoon een vrijwel randloos ontwerp. De frontcamera is verwerkt in een gat in de linkerbovenhoek van het scherm. Het toestel heeft 6 GB werkgeheugen en biedt 128 GB aan opslagruimte. Dat is gelijk aan dat van de Pixel 4. Datzelfde geldt voor de 12 megapixel-camera achterop.

Wel is de accu groter geworden. Het toestel is voorzien van een 3.140 mAh-accu. Ter vergelijking: de Pixel 4 had een 2.800 mAh-accu. Verder heeft de telefoon een koptelefoonaansluiting en een Snapdragon 730-processor. Het toestel draait op Android 10 en komt officieel op 20 augustus uit.

Pixel 4a 5G en Pixel 5 komen dit najaar

Google kondigde ook twee andere telefoons aan, die later dit jaar op de markt komen. Een daarvan is de Pixel 4a 5G. Die ondersteunt het 5G-netwerk en gaat volgens de Duitse Google-webshop 486,50 euro kosten. Het is niet bekend of het toestel ook op andere manieren van de reguliere Pixel 4a verschilt.

Ook brengt Google later dit jaar de Pixel 5 uit. Veel details maakte het bedrijf nog niet over dit toestel bekend, al is duidelijk dat ook deze telefoon 5G ondersteunt.