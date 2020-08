William English, een van de uitvinders van de computermuis, is eind vorige maand op 91-jarige leeftijd overleden aan ademhalingsproblemen, meldt The New York Times maandag. English bouwde de allereerste muis naar het concept van zijn collega Douglas Engelbart.

Zijn eerste ontwerp werkte aan de hand van twee spanningsdelers die reageren op de beweging van de muis. In combinatie met software die de cursor op het scherm laat zien, ontstond de computermuis.

English noemde het apparaat een muis, omdat de cursor op het beeldscherm de naam CAT had. Hoewel hij de intentie had om er een andere naam voor te bedenken, is die nooit veranderd.

Naast de computermuis, verkenden English en Engelbart tientallen jaren geleden ook concepten die we vandaag de dag nog steeds gebruiken, zoals videobellen en hyperlinks.