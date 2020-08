Facebook overweegt om regels in te voeren tegen het vroegtijdig uitroepen van de Amerikaanse verkiezingswinnaar op het sociale platform, zegt CEO Mark Zuckerberg in een interview met The New York Times.

Veel media roepen een dag later al uit wie de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft gewonnen, maar vanwege de coronacrisis is dit niet realistisch. Mogelijk zullen de stemmen per post uitgebracht worden.

Zuckerberg zegt in het interview dat hij gebruikers erop wil voorbereiden dat de uitslag mogelijk dagen of zelfs weken op zich laat wachten.

In eerste instantie zijn de regels gericht op de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november, maar toepassing in andere landen is niet uitgesloten. Hoe de regels er precies uit komen te zien, is niet duidelijk.