Internetbrowser Google Chrome heeft een nieuwe extensie uitgebracht waarmee gebruikers kunnen zien waar een advertentie vandaan komt. Ook moet de extensie duidelijk maken waarom een bepaalde advertentie verschijnt en welke partijen of organisaties op de internetpagina aanwezig zijn.

Ads Transparency Spotlight scant alle internetpagina's die de gebruiker bezoekt en toont vervolgens informatie over de advertenties. De extensie is te downloaden in de Chrome Web Store.

De extensie geeft de gebruiker nog niet de mogelijkheid om vervolgens ook controle uit te oefenen over de advertenties. Google laat wel weten dit in de toekomst van plan te zijn. Deze vorm van transparantie moet de gebruikers meer vertrouwen geven in de advertenties.