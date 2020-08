Op woensdag 5 augustus kondigt Samsung zijn nieuwe smartphones en andere gadgets aan. We zetten de verwachtingen op een rij.

Samsung heeft officieel nog niks bekendgemaakt over de geplande producten. Het bedrijf heeft enkel een livestream aangekondigd voor 5 augustus om 16:00 uur Nederlandse tijd, met de belofte dat er nieuwe Galaxy-apparaten aan bod komen.

De afgelopen maanden is echter veel over de plannen uitgelekt. De telefoonmaker staat erom bekend rond deze tijd zijn Galaxy Note-reeks van een update te voorzien. Daarnaast zijn er geruchten over veel andere producten, die in dit stuk op een rij zijn gezet.

Galaxy Note 20

Centraal bij het evenement staat vermoedelijk de Galaxy Note 20, een nieuwe smartphone die met drie schermgroottes verkocht zou worden. het kleinste model is 6,7 inch groot, terwijl het grootste exemplaar 6,9 inch aan schermruimte biedt.

De grote variant heeft ook hogere specificaties, zoals een betere camera met 108 megapixel-sensor. De twee kleinere moeten het doen met 64 megapixel. Alle drie de toestellen worden bovendien geleverd met een speciale stylus.

Het toestel zal vermoedelijk ook 5G ondersteunen, waardoor hij werkt op de recent geïntroduceerde 5G-netwerken in Nederland. In onderstaand overzicht staan alle geruchten over de Galaxy Note 20 op een rij.

Galaxy Z Fold 2

De Galaxy Z Fold 2 is de vermoedelijke opvolger van de Galaxy Fold-opvouwtelefoon die Samsung vorig jaar presenteerde. Hij kan net als dit toestel worden opengevouwen tot een kleine tablet, die dichtgeklapt in een broekzak past.

De Fold 2 is op een paar kleine punten verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Het scherm aan de buitenkant is bijvoorbeeld veel groter, waardoor hij dichtgevouwen als telefoon kan worden gebruikt. Daarnaast is de interne hardware verbeterd met onder andere een snellere Snapdragon 865-processor.

Het toestel zal hoogstwaarschijnlijk werken op het 5G-netwerk. Volgens bronnen wordt de officiële naam van de telefoon ook 'Galaxy Z Fold 2 5G'.

Galaxy Tab S7

Volgens bronnen staan er twee nieuwe modellen in Samsungs tabletlijn gepland, die beide worden verkocht onder de naam Galaxy Tab S7. De kleinste variant heeft een scherm van 11 inch, terwijl de grotere 12,4 inch groot is. Daarmee concurreren ze met bijvoorbeeld de iPads Pro van Apple.

De tablet zou grotendeels op de vorige Tab S6 lijken, met vooral verbeteringen aan de binnenkant. De gebruikelijke stylus zou wederom met de tablet worden meegeleverd. Daarnaast heeft hij een oledscherm met een hoog contrast. Een snellader van 45 watt voorziet hem mogelijk snel van stroom en achterop zou een dubbele camera zitten.

Galaxy Buds Live

Samsung zou een nieuwe editie van zijn draadloze oordoppen introduceren, die een compleet nieuw ontwerp met zich meebrengen. De dopjes zien er uit als bonen die precies in de opening van een oor passen. Er steken geen stokjes of andere onderdelen naar buiten.

Vermoedelijk hebben de Galaxy Buds Live ondersteuning voor actieve ruisonderdrukking, waardoor achtergrondgeluid wordt gedempt. De batterijduur ligt hierdoor lager dan bij Samsungs recentste oordopjes: de Buds Live zijn volgens geruchten 4,5 uur onafgebroken te gebruiken.

Galaxy Watch 3

Een nieuwe editie van Samsungs smartwatch zou ook op de planning staan. De nieuwe Galaxy Watch 3 krijgt twee modellen met schermen van 1,2 en 1,4 inch groot. De horloges draaien op een snellere chip en gebruiken nog steeds het Samsung-besturingssysteem Tizen.

De fysieke draairing zou bij de Watch 3 weer terugkeren. Deze zat ook op de eerste versies van de smartwatch, waarmee het mogelijk was om de software te besturen door de buitenste rand te draaien. Bij de Galaxy Watch 2 schrapte Samsung deze toevoeging.