Apple heeft zaterdag 29.800 apps uit de Chinese App Store gehaald. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Qimai in handen van Reuters. Meer dan 26.000 van de gewiste applicaties zijn games.

Daarmee neemt het bedrijf maatregelen tegen spellen die geen vergunning van de Chinese overheid hebben gekregen.

Gamestudio's moeten zo'n vergunning bemachtigen voordat ze hun titels in het land mogen uitgeven. Een proces dat maandenlang kan duren, waarbij gewelddadige titels vaak worden afgekeurd.

Apple hanteerde jarenlang een gedoogbeleid waarbij spellen in de App Store toegestaan waren, mits er een aanvraag voor een vergunning was gedaan. Daar stapte het bedrijf in juni van af. Spelmakers kregen te horen dat hun licentieloze spellen op korte termijn gewist worden.

Deadline

Apple haalde begin juli ongeveer 3.000 spellen uit de Chinese App Store. Vermoedelijk zijn op zaterdag apps en games gewist die een deadline van 1 augustus niet hebben gehaald, waardoor de bijna 30.000 apps werden gewist.

Het is niet duidelijk waarom Apple zijn beleid heeft aangescherpt. De techgigant heeft tot dusver niet gereageerd op verzoeken om commentaar.