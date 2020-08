Microsoft stopt met het aanbieden van apps voor stemassistent Cortana op smartphones. Dat meldt de techreus op zijn eigen website.

Het bedrijf wil gerichter te werk gaan met zijn stemassistent. Daarom zal op 7 september Corntana-ondersteuning voor externe apps en software staken. Begin 2021 volgen de mobiele Cortana-apps voor Android en iOS.

Microsoft introduceerde zijn stemdienst Cortana in april 2014. Daarmee concurreert het bedrijf met onder andere Apple, Amazon en Google, die met Siri, Alexa en de Google Assistent ook spraakgestuurde virtuele assistenten bieden. De naam van de assistent is gebaseerd op een kunstmatige intelligentie in gamereeks Halo.

Het techbedrijf heeft zijn stemdienst tot op heden nog niet in Nederland beschikbaar gesteld. Wel is de assistent toe te spreken in het Engels, Portugees, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Chinees en Japans. Via een omweg kan hij alsnog in Nederland worden geactiveerd.

Door ondersteuning voor de mobiele Cortana-apps te staken, wil Microsoft gerichter te werk gaan met de assistent. Zo wordt Cortana ingebakken in de mobiele apps van Teams en Outlook.

Harman Kardon

Cortana zal vanaf januari 2021 ook niet langer werken op de Harman Kardon Invoke-luidspreker. "We weten dat de meeste klanten die vooral gebruiken om naar muziek op hoge kwaliteit te luisteren", verklaart het bedrijf.

De speaker heeft vanaf begin 2021 ondersteuning voor bluetooth. Daarnaast krijgen getroffen klanten in de VS een cadeaukaart van 50 dollar voor de Microsoft Store.