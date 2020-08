TikToks Chinese moederbedrijf ByteDance is bereid om de Amerikaanse tak van de populaire videoapp volledig te verkopen, vertellen ingewijden zaterdag. Het bedrijf wil op deze manier voorkomen dat de app verboden wordt in de Verenigde Staten.

ByteDance wilde eerst een minderheidsbelang houden in de Amerikaanse tak van de app, maar het Witte Huis was het daar niet mee eens. In deze nieuwe voorgestelde deal zou ByteDance volledig worden afgesloten van TikTok in de VS en de gegevens van Amerikaanse gebruikers zouden bij Microsoft worden ondergebracht.

Het Witte Huis weigerde commentaar te geven op de vraag van Reuters of de Amerikaanse president Donald Trump de concessie van ByteDance zou accepteren. ByteDance heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar

Trump wil TikTok verbieden in de VS

Trump heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag aangekondigd de videoapp TikTok te gaan verbieden in de Verenigde Staten. Hij zou dit verbod zaterdag al in willen laten gaan.

TikTok ligt al langere tijd onder vuur in de VS. Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, kondigde vorige maand al aan een verbod te overwegen, omdat de app volgens hem informatie deelt met de Chinese overheid. Pompeo is bang dat de Chinese regering op deze manier Amerikaanse burgers wil bespioneren en hun privégegevens wil opslaan.

Volgens het nieuwe voorstel van ByteDance wordt Microsoft verantwoordelijk voor de bescherming van alle Amerikaanse gebruikersgegevens, aldus de bronnen. In het plan zou daarnaast staan dat het ook mogelijk is dat een ander Amerikaans bedrijf TikTok in de Verenigde Staten overneemt.

Volgens The New York Times is ByteDance in gesprek met meerdere Amerikaanse bedrijven, waaronder Microsoft, om TikTok te kopen maar is er nog geen deal gesloten. Microsoft heeft niet gereageerd op een verzoek van Reuters om commentaar.