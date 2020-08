Het Braziliaanse hooggerechtshof heeft Facebook vrijdag een boete van 1,92 miljoen reais, zo'n 312.000 euro, opgelegd. Facebook heeft niet voldaan aan een eerder bevel van het hof om bepaalde accounts van supporters van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro wereldwijd te blokkeren.

Het hof had eerder bepaald dat Facebook de accounts moest blokkeren in een zaak over de verspreiding van desinformatie door Bolsonaro's volgers. De actie moest voorkomen dat de accounts "gebruikt worden om mogelijk criminele handelingen te plegen", aldus de rechter.

Facebook en Twitter leken in eerste instantie gehoor te geven aan het bevel, maar donderdag oordeelde rechter Alexandre de Moraes dat Facebook en Twitter de bevelen om de accounts te blokkeren niet opvolgden. De accounts waren namelijk alleen binnen Brazilië geblokkeerd. Met buitenlandse IP-adressen waren de accounts nog toegankelijk.

Facebook moet daarom een boete betalen van 1,92 miljoen reais. Elke dag dat Facebook geen gehoor geeft aan het bevel, komt daar nog 100.000 reais bij. Het is niet duidelijk of Twitter een vergelijkbare boete gaat krijgen.

Zowel Facebook als Twitter gaat in beroep tegen het blokkeren van de accounts. Ook Bolsonaro maakte eerder deze week bekend dat zijn regering gerechtelijke stappen zou ondernemen tegen het blokkeren van de accounts.