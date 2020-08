De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag (lokale tijd) een decreet ondertekend dat Amerikaanse transacties met de moederbedrijven van de populaire videoapp TikTok en de chatapp WeChat binnen 45 dagen verbiedt. Dit zou betekenen dat de twee apps in de huidige vorm niet aangeboden kunnen worden in de Amerikaanse appstores van Google en Apple.

De moederbedrijven van de twee apps, ByteDance en Tencent, zijn Chinees. Trump vreest dat de app informatie van Amerikaanse gebruikers deelt met China.

Trump kondigde vorige week al aan TikTok te gaan verbieden. "Wat betreft TikTok: daar komt een ban op in de VS. Die geldt praktisch meteen", zei Trump toen tegen journalisten. Trump maakte eerder bekend TikTok tot 15 september te geven om tot een deal te komen met een Amerikaans concern dat de Amerikaanse tak van de app zou gaan overnemen. Microsoft is een van de geïnteresseerden.

TikTok ligt al langere tijd onder vuur in de VS. Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, kondigde vorige maand al aan een verbod te overwegen, omdat de app volgens hem informatie deelt met de Chinese overheid.

Pompeo is bang dat de Chinese regering op deze manier Amerikaanse burgers wil bespioneren en hun privégegevens wil opslaan. Er is geen bewijs dat TikTok data doorspeelt aan China.

80 miljoen actieve gebruikers per maand

TikTok is erg populair in de Verenigde Staten. Volgens persbureau Reuters heeft de videoapp daar zo'n 80 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Vorige week kondigde TikTok aan een fonds van 200 miljoen dollar op te zetten om makers in de VS kunnen te betalen voor content op het platform.

Chatapp WeChat is China erg populair, maar de populariteit in de Verenigde Staten valt mee. De app wordt voornamelijk gebruikt door Chinese expats die ermee communiceren met familie en vrienden.