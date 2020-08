De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag aangekondigd de videoapp TikTok te gaan verbieden in de Verenigde Staten, meldt CNN. Trump heeft aan boord van het presidentiële vliegtuig Air Force One tegen journalisten gezegd dat hij het verbod zaterdag al laat ingaan.

"Wat betreft TikTok: daar komt een ban op in de VS. Die geldt praktisch meteen. Ik ga morgen de documenten ondertekenen", zei Trump. Volgens hem kan dat via een presidentieel decreet of een economische noodmaatregel: "Ik heb die bevoegdheid."

TikTok ligt al langere tijd onder vuur in de VS. Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, kondigde vorige maand al aan een verbod te overwegen, omdat de app volgens hem informatie deelt met de Chinese overheid. Pompeo is bang dat de Chinese regering op deze manier Amerikaanse burgers wil bespioneren en hun privégegevens wil opslaan. Er is geen bewijs dat TikTok data doorspeelt aan China.

De stafchef van Trump, Mark Meadows, kondigde vorige maand aan de veiligheidsrisico's van TikTok te gaan onderzoeken. Onder meer The New York Times meldde vrijdag dat Microsoft met Bytedance, het Chinese moederbedrijf van TikTok, onderhandelt over een overname van het bedrijf. Trump wijst dat idee echter af.

"Hoewel we geen commentaar geven op geruchten of speculatie, hebben we vertrouwen in het succes van TikTok op de lange termijn", zei TikTok in een verklaring.