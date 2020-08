Microsoft is aan het onderhandelen met Bytedance over een mogelijke overname van TikTok. Dat schrijven onder meer The New York Times en Fox Business vrijdag op basis van ingewijden.

Bytedance, het Chinese moederbedrijf van TikTok zou ook met andere bedrijven in gesprek zijn over een overname. Het bedrijf is sinds 2017 eigenaar van de app.

Volgens Bloomberg wil de Amerikaanse president Donald Trump Bytedance dwingen om de app te verkopen. Binnen enkele dagen zou hij met een bevel komen.

Trump zei vrijdag ook dat hij TikTok mogelijk helemaal gaat verbieden in de Verenigde Staten. De app staat al langer in de druk in verschillende landen, waaronder de VS. De app zou mogelijk informatie delen met de Chinese overheid en privégegevens van Amerikanen opslaan. Een overname zou ervoor kunnen zorgen dat China geen invloed meer heeft op de app.

Wel zei Trump ook andere opties te overwegen. "we kijken naar TikTok, misschien gaan we TikTok verbieden. Maar er gebeurt momenteel een hoop, dus we zien wel wat er gebeurt. We kijken naar verschillende alternatieven voor de app", aldus Trump.

Onderzoek naar veiligheidsrisico's

De stafchef van Trump, Mark Meadows, kondigde vorige maand aan de veiligheidsrisico's van onder meer TikTok te gaan onderzoeken. Binnen enkele weken zou er een beslissing over het voortbestaan van de app in de VS moeten worden genomen.

Microsoft en TikTok hebben zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de onderhandelingen.