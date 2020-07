Door online handel in accounts van felyx kunnen minderjarigen zonder rijbewijs gebruikmaken van de deelscooters van het bedrijf, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. De handel vindt plaats via chatapp Telegram en gebeurt over de rug van nietsvermoedende felyx-gebruikers.

De handelaren verkopen de inloggegevens van deze accounts, waarna kopers net zo lang rond kunnen rijden op de deelscooters tot de eigenaar het doorheeft. NOS Stories sprak met een slachtoffer dat op die manier honderden euro's verloor, hoewel felyx de schade vergoedde.

Het bedrijf gaat "binnen enkele weken" maatregelen nemen om te voorkomen dat accounts door anderen hergebruikt kunnen worden, aldus NOS Stories. De accounts worden beveiligd met een tweede code die alleen te zien is op de smartphone van de rechtmatige eigenaar.

Felyx is in Nederland actief in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Groningen. Gebruikers moeten hun rijbewijs uploaden om te bewijzen dat zij op de scooters mogen rondrijden. De scooters staan op verschillende plekken in de stad en kunnen via een app gereserveerd en gebruikt worden.

Door de handel in felyx-accounts kunnen ook minderjarigen zonder rijbewijs van de scooters gebruikmaken. Een anonieme handelaar zegt tegen NOS Stories niet na te gaan of de koper een rijbewijs heeft. "Als je iets wil kopen, dan lever ik."

Een woordvoerder van felyx was vrijdagavond niet bereikbaar voor vragen van NU.nl.