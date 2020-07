De Amerikaanse telecomautoriteit FCC heeft Amazon toestemming gegeven (pdf) om 3.236 satellieten te lanceren. Het bedrijf wil de satellieten om onder de naam Project Kuiper breedbandinternet aan te bieden.

Internet via de ruimte moet een alternatief bieden voor locaties waar het aanleggen van kabels of het plaatsen van zendmasten lastig is. Amazon wil Project Kuiper beschikbaar maken voor huishoudens, scholen, ziekenhuizen, bedrijven en andere organisaties, aldus het bedrijf in een blogbericht.

De satellieten moeten op een hoogte van 590 km, 610 km en 630 km boven de aarde gaan zweven. De kunstmanen moeten internet aanbieden in het gebied tussen de noordelijke en zuidelijke breedtegraad van 56 graden. Grofweg is dat het gebied tussen de zuidgrens van Zweden en het zuidelijkste punt van Chili en Argentinië.

Amazon moet naar eigen zeggen minimaal 578 satellieten lanceren om de eerste internetverbindingen aan te kunnen bieden. Het bedrijf wil de volledige constellatie van 3.236 satellieten in vijf fasen lanceren.

Amazon kondigde Project Kuiper in het voorjaar van 2019 aan. Het project is vernoemd naar de Nederlandse astronoom Gerard Kuiper (1905 - 1973). De Kuipergordel, een gebied vol uit ijs bestaande objecten achter Neptunus, is naar hem vernoemd. Ook ontdekte hij Nereïde, een van de veertien bekende manen van de planeet.