De Belastingdienst zegt de inlogfunctie van Mijn Belastingdienst weer op te starten, nadat er vrijdagochtend een technische storing was. Dat gebeurt in stappen, bevestigt een woordvoerder in gesprek met NU.nl.

"Eerst komt Mijn Belastingdienst Zakelijk weer op gang, daarna Mijn Belastingdienst voor particulieren." Het kan nog enkele uren duren voordat iedereen weer bij de diensten kan inloggen.

De Belastingdienst verschuift vanwege de storing ook de deadline om btw-aangifte te doen. Die datum lag eerst op 31 juli, maar nu is het mogelijk om aangifte te doen tot 8 augustus.

De storing speelde vrijdagochtend op tijdens een update van de systemen van de Belastingdienst, waarbij fouten ontstonden. Op storingenwebsite Allestoringen.nl kwamen enkele honderden meldingen binnen van mensen die niet konden inloggen.