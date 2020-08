Luister met je vrienden op afstand naar dezelfde muziek dankzij Spotify en wek een sluimerend universum tot leven in The Lullaby of Life. Dit zijn de apps van de week.

Spotify

Na een testperiode in mei is het nu mogelijk om op afstand samen naar muziek te luisteren via Spotify. Handig als je bijvoorbeeld tijdens het thuiswerken samen met een collega of vriend naar dezelfde afspeellijst wil luisteren.

Het enige wat je hiervoor moet doen, is de recentste versie van Spotify installeren. Vervolgens speel je muziek af en tik je op de 'Connect'-knop (het speakericoontje). Daar zie je een code staan die je deelt met je vrienden. Zodra zij deze ontvangen, kunnen ze met één druk op de knop meeluisteren. De functie van Spotify wordt nog uitgerold. Het kan dus gebeuren dat deze voor jou nog niet zichtbaar is.

Download Spotify voor iOS of Android (gratis)

Fooitje

Een nieuwe Nederlandse app die volledig draait om het krijgen en geven van een fooi. Nu steeds meer mensen digitaal producten en eten bestellen, ben je misschien minder geneigd om een fooi te geven aan bijvoorbeeld een bezorger. Daar komt Fooitje om de hoek kijken.

Klanten kunnen met de app een code scannen of invullen en met iDEAL een fooi geven. Ook kun je een bericht en beoordeling toevoegen als je tevreden bent. Heeft de dienstverlener een fooi ontvangen, dan kun je deze gemakkelijk delen met collega's.

Download Fooitje voor iOS en Android (gratis)

The Lullaby of Life

Apple Arcade heeft er met The Lullaby of Life een rustgevend spel bij. In deze game is het aan jou om een sluimerend universum tot leven te laten komen. Dit doe je door rond te vliegen en een universum te verkennen.

Door puzzels op te lossen overwin je obstakels, waarbij het vooral belangrijk is om steeds de juiste kleuren met elkaar te combineren. In het spel is op de credits na geen tekst te vinden en de game komt het best tot zijn recht met een koptelefoon. Als je een abonnement op Apple Arcade hebt, dan is The Lullaby of Life zeker het proberen waard.

Download The Lullaby of Life voor iOS (Apple Arcade)