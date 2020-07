Pinterest telt 416 miljoen maandelijks actieve gebruikers, maakt het bedrijf vrijdag bekend. Dat is een toename van 38,7 procent in een jaar tijd. Halverwege 2019 telde het sociale medium 300 miljoen gebruikers.

Het bedrijf merkt dat mensen tijdens de COVID-19-pandemie naar Pinterest gaan om "te koken, activiteiten voor kinderen te plannen en hun thuiskantoor op te zetten", aldus het bedrijf.

Pinterest wist de stijgende gebruikersaantallen echter niet om te zetten in meer inkomsten. In het tweede kwartaal van 2020 boekte het bedrijf een omzet van bijna 272.500 dollar (zo'n 230.000 euro). Dat is 4 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Wel wist het bedrijf het nettoverlies te verkleinen van ruim 1,1 miljoen dollar naar 100.000 dollar.

Vanwege de coronacrisis heeft Pinterest net zoals andere advertentiebedrijven te maken met onzekere tijden. Dat betekent dat bedrijven die vanwege de pandemie meer bezoekers krijgen, daar niet automatisch financieel voordeel uit kunnen halen.