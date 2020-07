Hackers die in verband worden gebracht met de Chinese overheid hebben het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Moderna aangevallen. Dat meldt een anonieme Amerikaanse ambtenaar die Chinese hackpogingen in de gaten houdt.

Moderna werkt aan een vaccin voor het coronavirus. Het experimentele vaccin wordt sinds deze week op 30.000 mensen getest. De vrijwilligers krijgen een kleine dosering van COVID-19 toegediend zodat het lichaam kan leren zich tegen het virus te weren.

Vorige week dinsdag werd bekend dat de VS twee Chinese hackers aanklaagt voor aanvallen op meerdere bedrijven, waaronder twee uit Nederland. In de aanklacht wordt ook een niet nader gespecificeerd farmaceutisch bedrijf uit de staat Massachusetts genoemd.

Een van de hackers zou op of rond 27 januari het computernetwerk van dit bedrijf verkend hebben. Het in Massachusetts gevestigde Moderna maakte in die maand bekend zich te gaan richten op een vaccin voor het coronavirus.

Moderna zegt dat het bedrijf in contact is geweest met de FBI en op de hoogte is gesteld van "informatieverzamelende activiteiten" door de hackers die in de aanklacht genoemd worden. China ontkent vrijdag dat hackers gelinkt aan Peking het op Moderna gemunt hadden.

De Amerikaanse bron wilde anoniem blijven en gaf niet meer details over de Chinese aanval. Het Amerikaanse ministerie van Gezondheid en de FBI weigeren de identiteiten van de bedrijven in de aanklacht bekend te maken.